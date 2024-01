En Turquie, 33 personnes soupçonnées d'espionnage au profit d'Israël arrêtées

Tensions entre la Turquie et Israël

Trente-trois personnes soupçonnées d'espionnage au profit d' Israël ont été arrêtées en Turquie , ont annoncé, mardi 2 janvier, les autorités turques.Les suspects, interpellés dans plusieurs provinces du pays, sont soupçonnés d'avoir espionné des ressortissants étrangers résidant en Turquie pour le compte des services secrets israéliens, a indiqué l'agence de presse officielle Anadolu.Treize autres suspects, accusés des mêmes faits, sont actuellement recherchés, ont ajouté Anadolu et l'agence de presse privée DHA. Les nationalités des mis en cause n'ont pas été précisées.Le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a affirmé sur le réseau social X que les services de renseignement israéliens préparaient l'"agression" ou l'"enlèvement" de certains des étrangers espionnés.Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas début octobre, le président turc, Recep Tayyip Erdogan , allié traditionnel de la cause palestinienne, a multiplié les invectives à l'égard d'Israël.Recep Tayyip Erdogan a notamment estimé, mercredi, qu'il n'existait "aucune différence" entre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et Adolf Hitler.Israël a demandé mi-octobre à ses ressortissants et ses diplomates en poste en Turquie de quitter le pays par mesure de sécurité.La police turque avait arrêté en 2021 et 2022 plusieurs dizaines d'individus soupçonnés d'espionner des Palestiniens sur le sol turc pour le compte des services de renseignement israéliens.Des cadres du mouvement islamiste palestinien Hamas ont longtemps trouvé refuge à Istanbul, mais les autorités turques leur ont demandé de quitter la Turquie après l'attaque menée le 7 octobre depuis la bande de Gaza sur le sol israélien, qui a fait environ 1 140 morts, pour la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir des derniers chiffres officiels israéliens.Au printemps 2022, des médias israéliens avaient eux fait état de tentatives d'attaques contre des touristes israéliens à Istanbul, déjouées par la coopération des services turcs et israéliens. Huit personnes, dont des Iraniens, avaient été arrêtées dans la foulée par la police turque.