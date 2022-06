Énergie: menacée de pénurie, l'Australie suspend son marché de l'électricité

Le régulateur australien de l'énergie a pris, mercredi 15 juin, le contrôle du réseau électrique national, suspendant un système de marché en proie à la flambée des prix et à la menace de coupures généralisées.



L'Opérateur du marché australien de l'énergie a annoncé qu'il avait «suspendu le marché au comptant» de l'électricité dans «toutes les régions» parce qu'il n'assurait plus «un approvisionnement sûr et fiable», rapporte l'AFP.