Enquête sur les actes de vandalisme à l’Ucad en juin 2023: un agent administratif du Coud et un étudiant écroués

Deux arrestations ont récemment eu lieu dans l'enquête sur les actes de vandalisme à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en juin 2023 après la condamnation d'Ousmane Sonko. Le commissaire de police, chargé de l'arrondissement de la Médina, a mis à la disposition de la Sureté urbaine (Su) le nommé Abdoulaye Mbodji (22 ans), étudiant ainsi que l'agent administratif au Coud, Cheikh Ahmadou Bamba Niang qui avait été interpellé et présenté au juge du cabinet, rapporte Libération.



Pour rappel, l'enquête ouverte après les actes de vandalisme avaient conduit au parquet le nommé Mor Tal, étudiant, domicilié à Thiaroye. Au cours de son audition, le susnommé avait cité Abdoulaye Mbodji alias «le baron ». C'est dans ce cadre que le juge d’instruction, chargé du 2e cabinet avait transmis une délégation judiciaire à la Su pour la poursuite des investigations, ajoute le journal.



Les recherches effectuées avaient permis de procéder, dans un premier temps, à l'interpellation du nommé Cheikh Ahmadou Bamba Niang et sa conduite au cabinet du juge où il fut inculpé et placé sous mandat de dépôt. Interrogé par pv, Abdoulaye Mbodj alias « le baron » a déclaré qu'il est sympathisant de Pastef mais il a nié avoir participé aux actes en cause. Il a affirmé que le jour des faits, il était à l'université, mais il est resté durant toute la journée dans sa chambre.



Cependant, ses déclarations ont été contredites par les images des vidéos où il a été formellement identifié en même temps que d'autres personnes en train de saccager en chantant des slogans.