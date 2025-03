Enseignement supérieur : le directeur du Cesti victime de menaces de proches du ministre

Le directeur du Centre d'Études des Sciences et Techniques de l'Information (CESTI), Mamadou Ndiaye, a révélé avoir été la cible de menaces, émanant de proches du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI). Le message in extenso.

"De la liberté d'expression au #Senegal : MESRI, je n'ai pas peur !

Il y'a quelques heures seulement, j'ai fait un post pour donner mon avis sur les visuels diffusés sur les réseaux sociaux de certaines organisations.

Des proches du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et un membre de son cabinet ont jugé utile d'investir mes plateformes sur les réseaux sociaux ou de m'appeler pour m'apporter la réplique avec un ton discourtois.

Un monsieur manifestement inculte m'a appelé un jour de korité pour me reprocher de faire le marketing du CESTI et de critiquer mon ministère de tutelle publiquement alors lui-même et le ministre sont des spécialistes de la discipline Communication.

Il oublie que c'est un professeur assimilé en Sciences de l’information et de la communication qui :

- met le doigt sur une pratique peu orthodoxe qui ressemble plus à de la propagande politique que de la communication institutionnelle,

- propose 10 exemples de visuels comme corpus (et Dieu sait que la liste n'est pas exhaustive),

- indique une solution : la formation, au CESTI notamment, école d'excellence.

Où est le problème ?

Vos menaces ne m'ébranlent pas. C'est peine perdue.

Si vous n'arrêtez pas, je vais activer le #MbollomDo".