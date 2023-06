Equipe Nationale de Basket : à la découverte de Cierra Janay, l’Américaine que le Sénégal a naturalisée

Cierra Janay fait partie des 19 joueuses présélectionnées par Moustapha Gaye pour l’Afrobasket féminin, prévu du 28 juillet au 06 août, à Kigali (Rwanda).



Agé de 27 ans, Janay est une meneuse au poste 1 d’origine américaine. Elle a commencé sa carrière professionnelle en 2019. Puis elle sera sélectionnée par les Lynx de Minnesota au 2e tour du repêchage de la WNBA. Coupée par la franchise, elle rejoint Los Angeles Sparks, ou elle a pris part à un match de présaison. Elle ne sera malheureusement pas retenue par le club. La meneuse a contribué au sacre du Sporting Club d’Alexandrie aux championnats féminins. Vu son physique, avec un centre de gravité bas, Cierra Janay est aussi capable comme arrière. Résultat, elle tournait à 21 points par match lors des championnats d’Afrique des clubs.



Elle a rejoint Al Ittihad d’Alexandrie et est depuis quelques jours dans la sélection du Sénégal pour le stage de préparation de l’Afrobasket. Une première dans l’histoire de la sélection féminine.



Comment l’américaine a séduit le Sénégal ?

Selon Les Echos, le rapprochement entre la joueuse et le staff technique des ‘’Lionnes’’ s’est fait lors des championnats d’Afrique des clubs féminins, tenus en décembre 2022 à Maputo (Mozambique).



La naturaliste sénégalaise évoluée sous les couleurs du Sporting Club d’Alexandrie qui avait battu Ville de Dakar (66-50) phase de groupes. Le sélectionneur des ‘’lionnes’’ qui était présent à Maputo en tant que directeur technique de la Ville de Dakar, a noué le contact. Il a aussi mis à contribution le conseiller du président de la République et ancien joueur de Memphis, Makhtar Ndiaye. Le processus n’a pas tardé à suivre son cours normal et la Fédération a déjà introduit la demande de naturalisation. Ce qui a permis à la meneuse américaine d’avoir le Passeport sénégalais afin d’être éligible.



Cierra Janay Dillard devra se battre face à la concurrence à son poste avec la présence de Lena Timera pour ne pas rendre sa naturalisation inutile. Sera-t-elle à la hauteur ? La réponse dans quelques semaines à Kigali.