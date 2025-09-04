Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Équipe du Sénégal : Édouard Mendy s'est entraîné avec le groupe



Touché jeudi dernier lors de la première journée de Saudi Pro League, Édouard Mendy est finalement rétabli et disponible pour défendre les couleurs du Sénégal. Le gardien de but a d’ailleurs rejoint la tanière des « Lions ».


D’après la Fédération sénégalaise de Football (FSF), il a participé ce mercredi à sa première séance d’entraînement avec ses coéquipiers.

Désormais au complet, le groupe de Pape Thiaw est prêt à en découdre avec le Soudan, ce vendredi 5 septembre à 19h GMT.

Moussa Ndongo

Jeudi 4 Septembre 2025 - 02:18


