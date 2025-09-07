Équipe du Sénégal : Moussa Niakhaté forfait contre la RD Congo

Par ailleurs, les “Lions” ont tenu leur dernière séance d’entraînement à Diamniadio avant cette trêve internationale de septembre. Selon la FSF, l’équipe s’envolera ce dimanche pour Kinshasa, où elle affrontera la RD Congo le mardi 9 septembre à 16h00 GMT, pour le compte de la 8ᵉ journée des éliminatoires du Mondial 2026.

Coup dur pour la sélection sénégalaise. La Fédération sénégalaise de football (FSF) annonce que Moussa Niakhaté, touché au genou lors du match face au Soudan, a passé une IRM ce samedi, révélant qu’il sera indisponible. Il est donc forfait pour la rencontre contre la RD Congo, mardi prochain.