Équipe du Sénégal : Moussa Niakhaté forfait contre la RD Congo

Coup dur pour la sélection sénégalaise. La Fédération sénégalaise de football (FSF) annonce que Moussa Niakhaté, touché au genou lors du match face au Soudan, a passé une IRM ce samedi, révélant qu’il sera indisponible. Il est donc forfait pour la rencontre contre la RD Congo, mardi prochain.
Par ailleurs, les “Lions” ont tenu leur dernière séance d’entraînement à Diamniadio avant cette trêve internationale de septembre. Selon la FSF, l’équipe s’envolera ce dimanche pour Kinshasa, où elle affrontera la RD Congo le mardi 9 septembre à 16h00 GMT, pour le compte de la 8ᵉ journée des éliminatoires du Mondial 2026.
Autres articles
-
Éliminatoires Mondial 2026 : le Nigeria bat le Rwanda, le classement complet de la 7e journée
-
Qualifs Mondial 2026 : Cristiano Ronaldo inscrit son 140e but avec le Portugal
-
Jaraaf de Dakar : Souleymane Diallo prend les commandes pour deux ans
-
Équipe de France : Aurélien Tchouameni est en train de choquer tout le monde
-
Michael Olise illumine la presse française, Raphinha crie au scandale et dénonce un employé de Disney