Équipe nationale du Sénégal : Le tandem Pape Bouna Thiaw - Teddy Pellerin aux commandes

Après le départ d'Aliou Cissé, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a choisi Pape Bouna Thiaw, premier adjoint et le deuxième adjoint Teddy Pellerin pour assurer la coordination de l’équipe nationale du Sénégal.



« La sélection sera conduite, à titre intérimaire par le premier Adjoint Pape Bouna Thiaw et le deuxième Adjoint Teddy Pellerin sous la coordination et la supervision du Directeur Technique National, Mayacine Mar », annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF) sur son site web.



Pour rappel, en juin passé, des changements ont été effectués dans le staff technique de la sélection À. Pape Bouna Thiaw est devenu adjoint numéro 1 d’Aliou Cissé et Teddy Pellerin qui était préparateur physique est passé à adjoint numéro 2. Ces deux hommes qui ont eu à collaborer avec Cissé vont diriger la tanière pour la durée qui sera aussi déterminée par la FSF.



Le Sénégal jouera une double rencontre face au Malawi, les 11 et 15 octobre comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.



La première rencontre se déroulera le 11 octobre 2024 à 19h GMT au Stade Abdoulaye Wade. Quatre jours plus tard, le 15 octobre 2024, le Sénégal se rendra au Malawi, au Bingu National Stadium.