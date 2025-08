Escroquerie de plus d'un milliard de F Cfa : l’ex-époux de Aminata Tall convoqué ce lundi, Amadou Ba cité dans l'affaire

L'homme d’affaires Thierno Ndom Bâ, ex-mari d’Aminata Tall, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE) est convoqué ce lundi 4 août à la Sûreté urbaine (SU) de Dakar. Le proche de l'ancien régime de Macky Sall est visé par une affaire d’ « escroquerie » portant sur plus d’un milliard de francs CFA dans laquelle l’ancien Premier ministre, Amadou Ba, est cité.



En effet, le 24 juillet 2025, Pape Baïdy Kane, représentant des héritiers de feu Cheikh Oumar Kane a déposé une plainte contre le mis en cause pour une « opération opaque » liée à l’ex-régie des chemins de fer.



Les fonds en question représentent une créance détenue par leur père, feu Cheikh Oumar Kane de son vivant dans les comptes de l’ancienne régie des Chemins de fer du Sénégal. À la suite de la dissolution de cette entreprise publique, il s’est avéré que le père du plaignant serait titulaire d’une créance chiffrée à « 1 676 351 300 Fcfa » dûment répertoriés dans les comptes de l’ex-régie des chemins de fer du Sénégal. Cette dette, rapporte « L'Observateur », dans sa parution de ce lundi, a été reconnue par la justice et entérinée par l’Agent judiciaire de l’État (AJE) validant ainsi son existence légale dans le circuit administratif. La voie semblait donc libre pour un recouvrement. Mais c’est précisément à cette étape cruciale que tout aurait basculé.



Le journal a souligné que Pape Baïdy Kane aurait été approché par Thierno Ndom Ba. Ce dernier se serait présenté comme un homme capable de « dénouer la situation » grâce à sa proximité avec l’ancien Premier ministre Amadou Ba. Mettant en avant la promesse d’un raccourci bureaucrate, Thierno Ndom Ba aurait convaincu Baïdy Kane de lui confier l’ensemble des documents relatifs à la créance, sous prétexte d’intervenir en haut lieu. Mais, au lieu des résultats escomptés, l’affaire s’enlise. Aucune preuve concrète d’un avancement n’est fournie. Et après avoir obtenu une audience auprès d’Amadou Ba, Thierno Ndom Ba aurait affirmé que la créance avait déjà été payée à un notaire réputé de la place. Mais le plaignant nie avoir reçu la moindre somme.