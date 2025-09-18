Escroquerie portant sur 37 millions de F Cfa : les graves révélations l'homme de confiance de Cheikh Amar

​L'homme d'affaires Cheikh Amar et son chauffeur qui était en plus son homme de confiance et son chargé de protection, Ousmane Seck, alias Bouba, ont soldé leurs comptes hier, mercredi 17 septembre 2025, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. M. Amar reproche à ce dernier des faits d'escroquerie portant sur la somme de 37 millions de F Cfa et d'injures non publiques. Hormis ces incriminations, ce sont les dessous d'une relation de 17 ans qui ont été révélés au grand public avec les déballages que le prévenu a fait sur sa seconde épouse, entre autres.



Le journal "Les Echos" révèle les moments forts de l'audience. En effet, il a été établi, lors des débats, que l'homme d'affaires, vu la relation de confiances qui existait entre lui et son chauffeur, a proposé à ce dernier d'acheter un véhicule à Dubaï avec lequel il pourra sortir et vaquer tranquillement à ses occupations sans qu'il soit reconnu par des tiers. Acceptant sa proposition, le propriétaire de Amar holding lui a remis la somme de 10 millions de FCFA, puis 13 millions de F Cfa.



De fil en aiguille et d'après le plaignant, selon toujours le quotidien d'information, les montants ont atteint les 37 millions de FCFA. Mais, Ousmane Seck, après avoir acquis la voiture, l'a mutée à son nom. Et quand Cheikh Amar lui a demandé le véhicule, le prévenu lui a proposé un autre qu'il ne lui a d'ailleurs jamais donné.



Outre ce fait, Ousmane Seck lui a envoyé des vocaux pour " l'injurier, tout en le traitant de traître, de voleur", etc. C'est ainsi que l'affaire a atterri en justice, à la suite d'une plainte déposée par Cheikh Amar.



Bouba accuse l'épouse de Cheikh Amar d'être la source des problèmes



Ousmane Seck, à l'enquête tout comme à la barre, n'a reconnu n'avoir reçu que la somme de 13 millions de F Cfa en guise de donation de la partie civile. "C'est une Toyota qui nous oppose. Quand ma femme est allée à Dubaï, elle a vu une qui coûtait 13 millions de F Cfa, je lui en ai parlé. Quand le véhicule est arrivé, des problèmes ont commencé à surgir entre son épouse Adama Sylla et moi. Cette dernière a créé beaucoup de problèmes entre Cheikh et sa mère et d'autres personnes. J'ai conduit le véhicule pendant 7 mois. C'est Cheikh qui l'a acheté pour moi et c'était la 4ème voiture qu'il m'offrait. Il m'a offert une maison et 4 véhicules. L'un des véhicules qu'il ma offert m'a été vendu par Wally Seck. J'avoue qu'il n'y a aucune preuve qui montre qu'il m'a offert cet argent, puisque personne n'était témoin au moment de la remise", a expliqué cet inculpé demeurant à Rufisque", a-t-il déclaré.



Il a poursuivi : "depuis 17 ans on travaille ensemble. On s'est séparé qu'en 2024. J'étais son chauffeur en même temps son conseiller et son garde du corps. De ce fait, Cheikh me remettait de gros montants que je distribuais à des tiers. Il m'a donné de l'argent que j'ai remis à beaucoup de personnalités du pays. Parmi eux, il y a Me Abdoulaye Wade, les anciens Khalifes des Mourides feu Serigne Sidy Moukhtar Mbacké et feu Serigne Saliou Mbakhé, Macky Sall et autres".



Accusations contre accusations



Par rapport aux audios versés dans la procédure et dans lesquels on l'entendait insulter Cheikh Amar en lui disant qu'il a trahi Serigne Saliou, Abdoulaye Wade, avant de le taxer de voleur, il déclare avoir riposté aux 'injures de son antagoniste qui l'a traité de fils de pute. "Je ne lui ai rien dit de méchant. Je reconnais que c'est moi qui ai dit dans les audios que c'est un voleur. C'est parce qu'un jour, on est allé chez Wade où Cheikh a retiré 50 millions de F Cfa. C'est là que Wade l'a traité de voleur puis chassé de chez lui", a-t-il confié, avant que le juge ne le gronde en lui rappelant que les dits propos n'engageaient qu'Abdoulaye Wade.



"Cheikh Amar est maintenant ruiné par son épouse"



Interrogé par Mes El Hadji Diouf et Famara Faty sur l'état des finances de son ex patron, il accuse l'épouse de celui-ci de l'avoir ruiné. "Cheikh Amar est maintenant ruiné. C'est sa seconde épouse Adama Sylla qui l'a ruiné. Il n'a plus rien puisque Adama Sylla l'a ruinée. C'est feu Gaston Mbengue qui les avait mis en rapport avant qu'il ne l'épouse. Elle a fait croire á Cheikh qu'elle pouvait l'aider á obtenir 270 milliards de F Cfa. En échange, elle lui a réclamé une caution de 3 milliards de F Cfa. Il devait remettre ces 3 milliards de F Cfa pour obtenir ces 270 milliards. C'est ainsi qu'il a vendu une de ses maisons en France et d'autres propriétés ailleurs pour cette caution. Même pas 3 semaines il l'a épousée (takku suuf). Ses frères et moi, on lui a dit que Adama Sylla est une voleuse. C'est cette dame qui a mis toutes ces idées dans sa tête", a-t-il révélé.



Me Bachir Lo charge le prévenu et parle d'ingratitude

L'avocat de Cheikh Amar, Me Bachir Lo, dès sa prise de parole, s'est indigné des déballages que le prévenu a fait sur le dos de son client. À l'en croire, ce sont juste des déclarations pour faire "les choux gras de la presse". On a essayé de vouer aux gémonies des personnes qui n'ont rien à voir dans la procédure, a-t-il plaidé.



En dénonçant ce qu'il appelle le "procès de l'ingratitude", le conseil a demandé l'exécution provisoire ainsi que la somme de 37 millions de F Cfa pour toutes causes de préjudice confondues. Le procureur a quant à lui sollicité la requalification des faits d'escroquerie en abus de confiance, avant de requérir 6 mois de prison ferme contre Ousmane Seck, après la confusion des peines.



Le pool des avocats de la défense, en l'occurrence, Mes Mbaye Sène, Abdoulaye Tall, Famara Faty, Barro et El Hadji Diouf ont demandé au tribunal de débouter Cheikh Amar de ses demandes et de relaxer leur client. "Cheikh n'est pas mauvais, mais il y a une mégère dans cette maison et c'est Adama Sylla, son épouse. On essaie de faire le nettoyage autour de lui comme s'il était entouré de malpropres", a attesté Me Tall.



Le délibéré est attendu au 24 juillet prochain.