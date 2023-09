Espagne: 47 migrants sénégalais secourus ce 1er septembre dans une pirogue

🛟 De madrugada encontraron a 47 personas al sur de Gran Canaria. Navegaban en cayuco desde Senegal. Son los primeros supervivientes de septiembre.



Agosto:

- Media 91 personas al día (33 en 2022)

- El 25% de las llegadas de 2023

- 8 de cada 10 fueron cayucos — Txema Santana ✳️ (@txemita) September 1, 2023

C'est notre confrère Txema Santana qui donne l'information tôt ce matin sur son compte X (ex-Twitter). A l’aube de ce 1er Septembre 2023, 47 personnes ont été secourues dans une pirogue partie du Sénégal.Selon ce journaliste spécialisé dans les questions migratoire qui a travaillé avec Cadena de Ser et El Pais, nous informe également qu’au mois d’août la moyenne d’arrivée dans les côtes espagnoles est de 91 migrants par jour. Et qu’à la même période en 2022, c’était 33 migrants/jours. Que la migration irrégulière constitue 25% des entrées en Espagne au mois d'août 2023 et 8 arrivées sur 10 l'étaient par des pirogues.