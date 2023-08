Espagne: Luis Rubiales suspendu provisoirement par la Fifa après son baiser forcé

Le communiqué est tombé en début d'après-midi. Le comité disciplinaire de la FIFA annonce qu'il suspend Luis Rubiales de toute activité liée au football pendant une période initiale de trois mois.



« Nous avons décidé aujourd'hui de suspendre provisoirement M. Luis Rubiales de toute activité liée au football au niveau national et international », a déclaré l'instance dirigeante du football mondial dans un communiqué, ajoutant que la suspension durerait au moins 90 jours, dans l'attente de l'avancée des procédures ouvertes contre l'Espagnol.



Ne pas entrer en contact avec Jenni Hermoso

La FIFA demande par ailleurs au patron de la fédération espagnole de ne pas rentrer en contact avec Jenni Hermoso ou avec toute autre joueuse de la sélection nationale pendant ce laps de temps. La sanction pourrait être aggravée ou au contraire levée à l'issue de la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de Luis Rubiales. La FIFA ne donne aucun calendrier, rapporte notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche.



Mais elle a indiqué que les faits qui lui sont reprochés pourraient constituer une violation de l’article 13 du Code disciplinaire de la FIFA. Il prohibe les atteintes à la dignité ou l’intégrité d’une personne. La FIFA qui avait modifié il y a quelques mois son code d'éthique pour rendre imprescriptibles les procédures disciplinaires concernant des cas d’agression sexuelle ou de harcèlement.



La Fédération internationale précise en avoir informé l'intéressé et l'UEFA, dont Luis Rubiales est vice-président. Après avoir présenté des excuses tardives, Luis Rubiales a refusé de manière vindicative de démissionner vendredi lors d'une assemblée générale de la Fédération espagnole (RFEF), aggravant la crise qui secoue le football espagnol.



Soutien de ses coéquipières à l'attaquante

Alors que les 23 joueuses championnes du monde ont affiché leur soutien à leur capitaine en annonçant qu'elles ne rejoueraient pas pour l'équipe nationale sous l'actuelle direction, la RFEF a contre-attaqué en accusant Jenni Hermoso d'avoir menti en affirmant que Luis Rubiales l'avait embrassée sans son consentement. Dans un communiqué diffusé dans la nuit de vendredi à samedi, la RFEF a menacé la joueuse de 33 ans, qui s'est dite « victime d'une agression (sexuelle) », de poursuites judiciaires pour « défendre l'honneur » de son président.



L'affaire, déjà surnommée le #MeToo du football espagnol, provoque un énorme scandale en Espagne, où le gouvernement, les principaux sponsors de l'équipe nationale féminine, mais aussi d'anciens internationaux comme le gardien de but Iker Casillas ont exprimé leur indignation devant le refus de Luis Rubiales de démissionner et son discours fustigeant de « faux féministes » qui tenteraient de « l'assassiner » sur le plan social.