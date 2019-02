Espagne: Pedro Sanchez annonce des législatives anticipées pour le 28 avril

À la tête du gouvernement le plus minoritaire de l'histoire espagnole, le socialiste Pedro Sanchez n'a pas réussi à maintenir la fragile majorité formée par le PSOE, la gauche radicale de Podemos, les indépendantistes catalans et les nationalistes basques, qui lui avait permis de renverser le 1er juin son prédécesseur conservateur, Mariano Rajoy.



A l'issue d'un conseiI des ministres extraordinaire, il a annoncé ce vendredi matin l'organisation d'élections législatives anticipées le 28 avril prochain, après le rejet mercredi de son projet de budget sur fond de crise en Catalogne et de procès de douze leaders indépendantistes catalans. Il s'agit des troisièmes législatives en moins de quatre ans, précise l'agence France-presse.