Espagne : le FC Barcelone concède le nul sur la pelouse d'Osasuna

Dans un match qui a vu le très jeune Ansu Fati (16 ans) devenir le plus jeune buteur de l'histoire de Barcelone, les Catalans ont été accrochés par Osasuna (2-2), samedi.



Le promu a démarré sans complexe la partie et très vite asphyxié le FC Barcelone. Sur un centre de l'ancien Rennais Brandon, Torres a battu Ter Stegen d'une reprise de volée du gauche et permis au champion de Deuxième Division en titre d'ouvrir le score (7e, 1-0). Le Barça, malgré 75 % de possession de balle, ne se montrait jamais dangereux, ne cadrant même aucun tir. Osasuna, bien en place, ne tentait plus rien.



À la mi-temps, Valverde faisait rentrer Fati (16 ans), un choix qui allait s'avérer décisif. Cinq minutes après son entrée, le jeune joueur était à la réception d'un centre de Perez et d'une tête, il trompait Ruben Martinez (51e, 1-1). La confiance avait changé de camp et un autre remplaçant, Arthur, permettait à Barcelone de passer devant, sur une belle frappe enroulée du gauche (64e, 1-2). Pourtant, Osasuna n'avait pas dit son dernier mot et Villar obligeait Ter Stegen à s'employer (78e), deux minutes avant que Piqué ne provoque un penalty, pour une main décollée du corps. Torres prenait à contre-pied le gardien et Osasuna revenait à égalité (81e, 2-2).



Avec L'Equipe