Est de la RDC: Kinshasa et l'AFC/M23 signent une déclaration de principe pour parvenir à un accord de cessez-le-feu

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du ministre qatarien des Affaires étrangères à Doha. Le texte signé par l'AFC/M23 et Kinshasa a été obtenu après plus de trois mois de discussion sous la médiation qatarienne et prévoit selon les sources de RFI la mise en place d'un mécanisme pour un cessez-le-feu permanent, un plan pour restaurer l'autorité de l'État dans l'est du pays une fois la paix conclue et un cadre de négociation pour les prochaines étapes. Cette déclaration de principe arrive trois semaines après la signature d’un accord de paix entre le Rwanda et la RDC à Washington le 27 juin dernier.



« Les parties s'engagent à respecter leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent », indique une déclaration de principe signée à Doha par les parties au conflit après trois mois de discussions dans l'émirat du Golfe.



L'AFC/M23, qui s'est emparé de vastes zones riches en minerais dans l'est de la RDC lors d'une offensive éclair en janvier et février, avait insisté pour négocier son propre accord de cessez-le-feu avec Kinshasa, après que son allié rwandais a signé un accord de paix à Washington le mois dernier.