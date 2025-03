Est de la RDC: au moins 55 militaires accusés d'avoir pris la fuite ont été condamnés à mort

Le tribunal militaire de garnison de Butembo, qui siège à Musienene dans l'Est de la RDC, a rendu son verdict à l'issue de cinq jours de procès en flagrance. La majorité des militaires des FARDC mis en cause pour « lâcheté devant l'ennemi » sont des sous-officiers. Les charges retenues contre eux vont de la fuite devant l'ennemi à la dissipation de munitions de guerre, avec des condamnations pour vol, viol et pillage.



Ces exactions ont été commises à Lubero-Centre, Kimbulu, Musienene et dans la ville de Butembo. En tout, 55 soldats de l'armée congolaise ont été condamnés à mort. Six autres ont été acquittés dans ce procès. Selon l'armée congolaise, d'autres audiences foraines seront organisées prochainement, avec la comparution d'autres militaires arrêtés notamment à Beni, Oicha et ailleurs pour les mêmes infractions.



En juillet 2024, une cinquantaine de militaires des FARDC avaient déjà été condamnés à mort, dans un procès historique à Alimbongo, pour avoir pris la fuite devant le M23. La zone est désormais contrôlée par le groupe armé soutenu par le Rwanda.