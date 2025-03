Est de la RDC: la SADC et l'EAC annoncent de nouveaux facilitateurs pour relancer le processus de paix

La médiation dans la crise est-congolaise entre dans une nouvelle phase. Réunis depuis le 24 mars en sommet virtuel, les chefs d’État de la SADC et de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) ont décidé d’élargir le cadre de la médiation en République démocratique du Congo.



Trois nouvelles personnalités rejoignent ainsi la médiation des anciens présidents Olusegun Obasanjo (Nigeria) et Uhuru Kenyatta (Kenya) pour former un panel de cinq facilitateurs. Objectif affiché : relancer un processus de paix encore fragile dans l’est du pays.



Cette décision s’explique avant tout par une question de confiance. Initialement, la liste des médiateurs comprenait l'ancien Premier ministre éthiopien Hailemariam Desalegn, mais la délégation congolaise a exprimé des réserves, le jugeant trop proche du Rwanda. Pour dissiper ces tensions, il a été remplacé par Sahle-Work Zewde, ancienne présidente de l’Éthiopie.