Est de la RDC: le Luxembourg bloque l'adoption de nouvelles sanctions de l'UE contre le Rwanda

Les 27 ministres des Affaires étrangères de l’UE sont réunis depuis lundi 24 février à Bruxelles et ils ont évoqué les combats dans l’est de la République démocratique du Congo, le rôle du Rwanda en soutien au M23 et ont enclenché une première salve de sanctions. Toutefois, une deuxième vague de sanctions a été bloquée par un veto du Luxembourg.



Une première salve de sanctions a été décidée par les Européens, incluant la suspension du dialogue politique en matière de sécurité et de défense avec le Rwanda. Cette action a été qualifiée de signal politique fort, mettant le Rwanda face à ses responsabilités dans le conflit en RDC.



Cependant, une deuxième vague de sanctions, qui visait une entité rwandaise ainsi que neuf responsables des violences dans les provinces du Kivu, n'a pas été adoptée.



Veto du Luxembourg

En effet, le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, Xavier Bettel, a choisi d’exercer son droit de veto, puisque ces décisions doivent se prendre à l’unanimité. Selon lui, cette pause dans les sanctions vise à donner une chance aux négociations en cours, notamment la réunion ministérielle conjointe entre la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) et la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), prévue le 28 février.