Est de la RDC: le Rwanda répond aux accusations de ses détracteurs

Fustigeant d'abord une nouvelle fois les actions de la mission de la SADC en RDC, la SAMIRDC, comme l'a déjà fait cette semaine le président rwandais Paul Kagame, Kigali se dit malgré tout favorable à un sommet conjoint entre les pays d’Afrique australe et la Communauté d’Afrique de l’Est.

« Le Rwanda soutiendra toujours une solution qui va dans le sens de la recherche de la paix par les pourparlers, par les négociations. À part peut-être le gouvernement congolais, tout le monde est convaincu que ce problème ne sera pas résolu par la voie militaire », déclare ainsi Alain Mukuralinda, le porte-parole du gouvernement rwandais, qui rejette également les accusations portées par le président burundais Evariste Ndayishimiye.



« Accusations sans preuve et sans fondement »

Dans un discours prononcé samedi 1er février, celui-ci a dit redouter que le conflit en RDC ne conduise à un embrasement de toute la région, disant craindre que « la guerre arrive même au Burundi » si « le Rwanda continue à réaliser des conquêtes » et allant même jusqu'à accuser Kigali de « préparer quelque chose » contre son pays. « [Evariste Ndayishimiye] oublie de dire qu'il participe déjà à la guerre aux côtés des FARDC, des wazalendo et des FDLR. Le Burundi est déjà en guerre !, lui répond ce dimanche Alain Mukuralinda qui poursuit : [ses] accusations viennent sans preuve, sans fondement. Le Rwanda devra se défendre si nécessaire, mais le Rwanda n’a pas attaqué qui que ce soit ».