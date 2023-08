États-Unis : Donald Trump brièvement arrêté à Atlanta

“Je n’ai rien fait de mal” en remettant en cause les résultats de la présidentielle américaine de 2020 remportée par Joe Biden, a assuré le milliardaire candidat à la Maison Blanche, qui a été remis en liberté sous caution.



Lors de sa brève arrestation, une photo d’identité judiciaire de Donald Trump a été prise jeudi à Atlanta et a été rendue publique dans la soirée. Le cliché historique, dans lequel le milliardaire apparaît visage fermé et sourcils froncés, est la première photo d’identité judiciaire d’un ancien président américain.



Celui-ci présente un effet potentiellement infamant pour le candidat républicain, qui apparaît le visage fermé, les sourcils froncés, et le regard défiant. Ce “mugshot”, réalisé dans les services du shérif de la capitale de l’État de Géorgie, s’est instantanément retrouvé en “Une” des médias américains et a fait le tour des réseaux sociaux.



Retour sur Twitter

Cette photo a aussi marqué le retour de l’ancien président sur Twitter, devenu X: Donald Trump a publié le cliché solennel, accompagné du message “Ne vous rendez jamais!”, illustration de sa volonté de combattre ce qu’il estime être une “chasse aux sorcières” orchestrée par le président Joe Biden.

Fiché

Donald Trump est désormais “fiché” comme n’importe quel justiciable poursuivi en justice, avec ses caractéristiques physiques ainsi détaillées: 1m90, 98kg, cheveux blonds vénitiens. Et le matricule P01135809.



Contrairement à l’air sévère et menaçant de Donald Trump, plusieurs des autres inculpés semblaient quant à eux sourire sur leurs photos d’identité judiciaires, relève le New York Times. Alors que d’ordinaire ces clichés sont très sobres, l’ancienne avocate de Donald Trump, Jenna Ellis, l’ancien président du parti républicain en Géorgie, David Shafer, et un employé de l’ancien président, Scott Hall, semblaient réjouis sur leurs portraits.

Sa dernière publication sur cette plateforme, autrefois son canal de communication favori, remontait à janvier 2021. Il en avait été banni après l’attaque contre le Congrès américain menée par ses partisans, mais cette suspension a depuis été levée.