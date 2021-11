États-Unis: au moins huit morts et plusieurs blessés à un festival de musique

Au moins huit personnes ont été tuées et plusieurs autres blessés lors d'un mouvement de foule vendredi soir au festival de musique Astroworld à Houston, dans le sud des États-Unis, ont rapporté les autorités locales et des médias américains.



« Nous avons au moins huit décès confirmés ce soir et plusieurs blessés », a déclaré le chef des pompiers de Houston, Samuel Pena, rapporté par RFI