États-Unis: le directeur du FBI va démissionner avant l'investiture de Trump

Kash Patel nommé pour lui succéder

En principe, Christopher Wray avait été nommé en 2017 pour un mandat de dix ans. Un mandat censé dépasser les aléas de la vie politique. Dans les faits, c'est rarement le cas. D’ailleurs, le patron sortant de la police fédérale avait lui-même été nommé après que son prédécesseur avait été viré par Donald Trump pour sa gestion de l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle de 2016.« Après plusieurs semaines de réflexion approfondie, j'ai décidé que la meilleure chose pour le FBI était que je reste en poste jusqu'à la fin de l'actuelle administration, puis de démissionner, a expliqué Christopher Wray, cité dans le communiqué. Mon but est de maintenir notre concentration sur notre mission, le travail indispensable que vous faites au quotidien pour le peuple américain. À mon avis, c'est le meilleur moyen d'éviter d'enfoncer encore davantage le FBI dans la mêlée » politique, a-t-il ajouté.La position de Christophe Wray était devenue difficilement tenable, parce que Donald Trump avait déjà nommé son successeur, Kash Patel , un fidèle d’entre les fidèles de la Maison Trump. Kash Patel a annoncé la couleur : il veut faire le ménage au FBI et poursuivre ceux qu’il considère comme les ennemis politiques de Donald Trump.Dans sa réaction postée sur son réseau social personnel, Truth Social, le président élu parle d’un grand jour pour l’Amérique « parce qu'elle va mettre fin à l'instrumentalisation de ce qui est désormais connu comme le ministère américain de l'Injustice ».Il reproche notamment à Christopher Wray, la perquisition contre son domicile de Mar A Lago dans le cadre de l’enquête sur les documents classifiés emportés après son premier départ de la Maison Blanche. Il dénonce une instrumentalisation des moyens de la justice contre lui et estime que Kash Patel est le meilleur candidat pour ramener la justice, la loi et l’ordre dans le pays.Donald Trump avait, lors de son premier mandat, nommé Christopher Wray pour succéder à James Comey , devenu sa bête noire pour avoir enquêté sur ses liens présumés avec la Russie, accusée d'ingérence lors de son élection en 2016.