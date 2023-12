Etats-Unis: un Sénégalais tué par balle à devant les bureaux de la Sécurité sociale d’Atlanta

Un jeune sénégalais du nom de Djine Niang, habitant à Touba, a été tué par balle samedi dans la ville d’Atlanta alors qu’il se trouvait avec ses amis sénégalais devant les Bureaux de la Sécurité sociale.



L’assassin, qui était accompagné de sa petite ami, a baissé la vitre de son véhicule avant d’ouvrir le feu sur le Sénégalais qui n’a rien vu venir. Il est mort sur le coup, d’après un des amis qui assure qu’ils n’avaient jamais vu le tireur avant.



« Le propriétaire d’une chaîne de restaurants qui veut nous embaucher dans un de ses restaurants nous a donné rendez-vous devant les bureaux de la Sécurité sociale pour nous trouver des papiers. C’est en l’attendant que cet homme qui est sorti avec sa compagne de ces bureaux a baissé la vitre de sa voiture et tiré sur Djine », a raconté un des amis de la victime témoin de la scène tragique.



Selon lui, ils ne connaissent pas le tireur et n’avait aucun antécédent avec lui. Le jeune sénégalais et ses amis sont entrés récemment aux États-Unis via le Nicaragua.