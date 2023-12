États-Unis: un nouveau programme de parrainage pour l'accueil des réfugiés

RFI : Loubna Anaki, cette nouvelle mesure devrait faciliter la procédure pour de nombreuses personnes qui se battent depuis des années pour faire venir des proches ou des amis ?



Loubna Anaki : C’est exactement cela. Auparavant, seules les organisations accréditées ou les agences des Nations unies pouvaient proposer et soutenir les demandes de personnes fuyant des pays en guerre ou des conditions de vie dangereuses. Mais depuis un an, l’administration Biden a lancé un programme baptisé le Welcome Corps, qui permet à n’importe quel groupe de citoyens de parrainer l’accueil de réfugiés, à partir du moment où ils répondent à certains critères. Dans ce cas précis, les parrains pouvaient remplir un formulaire pour préciser s’ils souhaitaient aider une personne seule, une famille… Puis, ils se voyaient assignés des personnes qu’ils ne connaissent pas forcément en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud.



Depuis deux semaines, ce programme a donc été élargi. Et désormais, effectivement, les parrains peuvent choisir qui ils veulent faire venir aux États-Unis : une nièce, un oncle, un cousin éloigné ou même un ancien voisin ou un ami… Ce qui n’était pas du tout possible avant, alors que les regroupements familiaux étaient limités à la famille directe : des enfants ou les parents.



Est-ce que la procédure est facile ?



C’est en tout cas l’ambition affichée de l’administration Biden, qui souhaite accueillir jusqu’à 125 000 réfugiés en 2024. Pour pouvoir parrainer quelqu’un, la personne doit montrer qu’elle dispose d’au moins 2 400 dollars par réfugié. Elle doit également répondre à des critères de sécurité.



Ce programme devrait permettre à des citoyens américains ou résidents permanents de faire venir des proches qu’ils essaient d’aider depuis des années et qui sont notamment bloqués dans des camps de réfugiés dans des pays en guerre comme le Soudan, la Somalie ou l’Afghanistan. Les parrains ont ensuite la responsabilité d’aider les personnes accueillies à trouver un logement, un travail, ou une inscription scolaire ou universitaire pour les plus jeunes… Bref, les aider à construire une nouvelle vie aux États-Unis.



Augmenter le nombre de réfugiés accueillis, c’était une promesse de Joe Biden ?



Oui, et jusqu’ici, le nombre de réfugiés admis chaque année est resté bien en-deçà des objectifs promis initialement par Joe Biden, qui est actuellement en campagne pour un second mandat. Il faut aussi savoir que les Républicains veulent au contraire davantage de restrictions sur le nombre de migrants et de réfugiés admis dans le pays. Et Donald Trump, candidat lui aussi pour la présidentielle de 2024, a promis de baisser drastiquement le nombre de réfugiés, tout comme il l’avait fait du temps où il était président.