États-Unis: un tireur abattu après des coups de feu près de la Maison Blanche

Des coups de feu ont retenti à proximité de la Maison Blanche dans la soirée du samedi 23 mai. Selon les premiers témoignages, un homme d'une vingtaine d'années aurait pris d'assaut un poste de sécurité avant d'être abattu par des policiers du Secret Service.



Il pourrait s’agir d’une énième tentative d’assassinat présumée du président américain, Donald Trump. La quatrième en réalité. Samedi 23 mai, peu après 18h, un homme ouvert le feu contre un poste de sécurité proche de la Maison Blanche. « Il a sorti une arme de son sac et a ouvert le feu », a détaillé Anthony Guglielmi, porte-parole du Secret Service, le service de police en charge de la protection du chef de l’État dont les agents ont abattu l’assaillant.

« Les agents de police du Secret Service ont riposté et touché le suspect, qui a été transporté dans un hôpital de la région où son décès a été constaté. Au cours de la fusillade, un passant a également été touché par des balles », a ajouté ce responsable dans un communiqué, sans donner de détails sur l'état de santé de ce passant.



Le président américain Donald Trump se trouvait dans la Maison Blanche au moment de la fusillade, après avoir annulé tous ses déplacements du week-end pour cause de crise avec l'Iran. La police a bouclé l'accès au bâtiment et des soldats de la Garde nationale ont empêché un journaliste de l'AFP de pénétrer dans la zone.

Des journalistes qui se trouvaient sur la pelouse nord à ce moment-là ont rapporté sur X qu'on leur avait ordonné de courir se mettre à l'abri dans la salle de presse de la Maison Blanche. « Nous avons entendu entre 20 et 25 détonations qui ressemblaient à des feux d’artifice, mais il s’agissait de coups de feu et tout le monde s’est mis à courir », a raconté à l’AFP un touriste canadien qui se trouvait dans le quartier.

Plusieurs médias américains ont identifié le suspect comme étant Nasire Best, 21 ans. Selon eux, cet homme originaire de l'État du Maryland, près de Washington, avait des antécédents de troubles mentaux et était déjà connu du Secret Service pour avoir rôdé autour de la Maison Blanche à plusieurs reprises. Il « avait des antécédents de violence et semblait obsédé » par le bâtiment, a affirmé le président américain Donald Trump.