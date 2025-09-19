États-Unis : une Sénégalaise de 60 ans s’oppose à son agresseur et permet son arrestation

À Atlanta, une figure bien connue de la diaspora sénégalaise et africaine a été victime d’une violente agression. Kadiatou Bah, sexagénaire engagée dans plusieurs causes communautaires et gestionnaire d’une agence de transfert d’argent, a été attaquée dans son bureau par un compatriote.Sur les images de vidéosurveillance, la scène a duré de longues minutes. L’agresseur, identifié comme un Sénégalais, s’est acharné sur la sexagénaire en essayant de lui soutirer de l’argent. Malgré son âge, Kadiatou Bah a opposé une résistance farouche à son agresseur, refusant de céder face à la violence. Elle a réussi à le retenir jusqu’à l’arrivée de la police, qui a procédé immédiatement à son arrestation.D’après des témoignages recueillis sur place, l’homme interpellé n’en serait pas à son premier acte. Plusieurs sources indiquent qu’il aurait déjà commis des vols dans d’autres commerces de la zone.L’affaire suscite une vive émotion au sein de la diaspora, tant Kadiatou Bah est connue pour son militantisme et son rôle actif dans la vie communautaire. Sa détermination à se défendre malgré les circonstances a été largement saluée, certains parlant déjà d’un « courage héroïque ».