Euro 2024 : grosse frayeur pour l'attaquant hongrois Varga, évacué sur civière après une chute

L'attaquant hongrois Barnabas Varga a été évacué sur une civière, dimanche lors du match de l'Euro-2024 entre l'Ecosse et la Hongrie, après une violente chute, puis a été évacué en urgence à l'hôpital avec une minerve.



Selon les informations du diffuseur allemand Magenta TV, Barnabas Varga était conscient et parlait au moment de son transport à l'hôpital de Stuttgart.



"L''état de Barnabás Varga est stable! Le joueur de la sélection hongroise est actuellement dans l'un des hôpitaux de Stuttgart! Nous vous informerons immédiatement s'il y a des nouvelles sur son statut", a tweeté la Fédération hongroise MLSZ après la rencontre.



Sur un coup franc hongrois à la 68e minute, le joueur de 29 ans est violemment retombé sur la nuque et a été immédiatement mis en position latérale de sécurité par ses coéquipiers alors qu'il semblait incapable de bouger.



Après quelques secondes de flottement, les secours sont finalement intervenus pour l'évacuer du terrain sous les applaudissements, après que ses partenaires, très touchés par la scène, ont formé un cercle autour de lui en déroulant un drap marron.



Pour rappel, la Hongrie s'est imposée contre l'Écosse grâce à un but dans le temps additionnel (90+10), dimanche 23 juin, dans ce dernier match du groupe A.



Les Hongrois prennent la troisième place du groupe A à l'Écosse, mais avec 3 points, et une différence de but de -3. Les partenaires de Varga vont désormais devoir patienter pendant deux ou trois jours pour savoir s’ils atteignent la phase à élimination directe. Pour cela, ils doivent finir parmi les quatre meilleurs troisièmes des six équipes.