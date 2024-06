Euro 2024 : l’Angleterre tenu en échec par le Danemark, tout se jouera lors de la dernière journée

L’Angleterre a été tenue en échec (1-1) par les Danois, ce jeudi 20 juin. Les Three Lions ont raté l’occasion de se qualifier directement en huitièmes de finale.



Les Anglais ne sont pas encore en huitièmes. Ils restent en tête du Groupe C avec 4 points, le Danemark, la Slovénie suivent avec deux points. Et la Serbie ferme la marche avec un seul point. Tout se jouera lors de la dernière journée dans ce groupe C.