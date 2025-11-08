Évanouissements, cortège bondé et feux d’artifice : l’arrivée mouvementée d’Ousmane Sonko au parking LSS

Le leader de Pastef Les Patriotes est arrivé vers 17 heures au parking du stade Léopold Sédar Senghor (LSS), à bord d’un convoi escorté par plusieurs véhicules. La progression a été difficile tant la foule compacte rendait l’accès au lieu du meeting presque impossible.
Vêtu d’une tenue Mao de couleur beige, Ousmane Sonko est monté sur l’estrade sous les acclamations. Il a salué la foule massivement mobilisée pour ce “Tera meeting”. Plusieurs cas d’évanouissement ont été notés en raison de la forte affluence. Des feux d’artifice ont été tirés pour marquer son arrivée.
Une ambiance festive, électrique et populaire règne actuellement sur le parking, transformé en véritable démonstration de force politique par le Pastef.
