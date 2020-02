Eventuelle nomination par décret présidentiel du maire de Dakar : un responsable du parti au pouvoir est "totalement contre"

Le directeur des Domaines, Mame Boye Diao, responsable de l’Alliance pour République (Apr, parti au pouvoir), a exprimé dimanche sur la RFM, son désaccord sur l’éventuelle nomination par décret présidentiel du maire de Dakar , une proposition posée sur la table du dialogue nationale par le pouvoir.« C’est une question malheureuse. Je suis totalement contre. Pourquoi un statut spécial pour la ville de Dakar ? Dakar ne peut pas être traité différemment de Kolda ou de Sedhiou (…) Si on va vers une mode de désignation où le maire est nommé, c’est un recul démocratique », a estimé M. Diao.« Ce n’est pas un débat à agiter. Nous sommes dans le cadre du dialogue, les propositions peuvent sortir les unes les plus saugrenues que les autres, mais laissons la sérénité qu’il faut et évitons de faire la comparaison entre Dakar et Touba pour éviter les tensions » a-t-il conseillé.L’éventuelle nomination par décret présidentiel du maire de Dakar, à l’origine de débats houleux au sein de la commission politique du Dialogue national, continue de faire couler beaucoup d’encres. Hormis les opposants qui ont exprimé leurs inquiétudes, des analystes politiques, membres de la société civile et défenseurs des droits de l’homme ont aussi dit niet.