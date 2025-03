Éventuelles poursuites contre Macky Sall : Bassirou Kébé s'oppose à toute action judiciaire

Bassirou Kébé a fermement rejeté l'idée de poursuites judiciaires contre Macky Sall, affirmant que cela relève d'une impossibilité. « Ils peuvent utiliser les moyens juridiques à leur disposition, mais je ne pense pas qu’ils réussiront à poursuivre Macky Sall », a-t-il déclaré. Selon lui, l’ancien président n’a commis aucun acte susceptible d’être qualifié de trahison ou de crime. Au contraire, il estime que Macky Sall mérite des félicitations pour ses réalisations en matière d’infrastructures et de développement social. « Macky Sall a transformé le pays et il mérite des félicitations pour ses avancées en matière d'infrastructures et de développement », a ajouté Bassirou Kébé.



Bassirou Kébé a également réagi à la sortie de Moustapha Ndieck Sarre, qualifiant ses propos de « malencontreux ». Il a toutefois précisé que le ministre parlait à titre personnel. Une précision que Kébé jugeait nécessaire, car elle suggérait que Sarre avait pris conscience des conséquences de ses propos, tant sur le plan national qu’international. "Pourquoi revenir faire cette précision ? Cela signifie qu’il a pris conscience des répercussions de ses propos, tant sur le plan national qu’international", a-t-il ajouté. Bien qu’il ait reconnu que Moustapha Ndieck Sarre soit libre d’exprimer son opinion, Bassirou Kébé souligne que ce dernier avait bel et bien pris la parole en tant que porte-parole du gouvernement.



En ce qui concerne le rapport de la Cour des Comptes, sur lequel s’appuient certains pour critiquer l’administration de Macky Sall, Bassirou Kébé a estimé qu’il était regrettable d'utiliser ce document pour tenter de salir l’image de l’ancien président. Selon lui, le rapport ne mentionne aucune malversation ou détournement d'argent de la part de Macky Sall ou de son régime. "On tente de s’appuyer sur ce rapport, mais il ne dit pas que Macky Sall a détourné de l’argent, ni que son régime a fraudé. Il n’y a ni falsification des chiffres ni perspective de poursuites", a-t-il soutenu. Pour lui, il n'existe aucun élément probant sur lequel les autorités pourraient s'appuyer pour engager des poursuites judiciaires contre l'ancien président.



Au final, Bassirou Kébé appelle à la préservation de la stabilité politique et sociale du pays. De même, il a souligné que toute tentative de poursuite contre l'ex-président Macky Sall semble injustifiée et sans fondement. Pour lui, le pays devrait se concentrer sur ses priorités de développement et laisser de côté les querelles politiques inutiles qui risquent de diviser davantage la société sénégalaise.