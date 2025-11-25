Everton : Gana Gueye s’excuse après son geste sur Michael Keane

Idrissa Gana Gueye s’est illustré de manière inhabituelle, ce lundi soir, lors de la rencontre entre Manchester United et Everton (0-1), en clôture de la 12ᵉ journée de Premier League. Le milieu sénégalais a giflé son coéquipier Michael Keane, un geste qui lui a valu une expulsion directe. Après la rencontre, il a présenté ses excuses sur ses réseaux sociaux.



« Je tiens tout d’abord à présenter mes excuses à mon coéquipier Michael Keane. J’assume l’entière responsabilité de ma réaction. Je présente également mes excuses à mes coéquipiers, au staff, aux supporters et au club. Ce qui s’est passé ne reflète pas qui je suis ni les valeurs que je défends. Les émotions peuvent être vives, mais rien ne justifie un tel comportement. Je veillerai à ce que cela ne se reproduise plus », a écrit le milieu de terrain sénégalais.



Une scène totalement surréaliste qui a marqué l’un des moments les plus inattendus de cette journée de championnat.

