Exclusion du Mondial et d’autres compétitions: la Russie contre-attaque et saisit la justice sportive contre la FIFA et l'UEFA

La Fédération russe de football (FUR) a saisi mardi la justice sportive contre la suspension des équipes russes de toutes les compétitions internationales décrétée la semaine dernière par la FIFA et l'UEFA, a annoncé le Tribunal arbitral du sport.



En attendant que la juridiction sportive tranche le fond du litige, la FUR lui demande de suspendre l'exécution de ces décisions, c'est-à-dire de permettre notamment aux Russes de disputer fin mars les barrages du Mondial 2022.



Pour l'heure, le tribunal basé à Lausanne va ouvrir "deux procédures distinctes", visant respectivement la FIFA et l'UEFA en y associant une quinzaine de fédérations nationales qui refusent ouvertement d'affronter les Russes, explique-t-il dans un communiqué.



Le TAS devrait communiquer "dans les prochains jours" plus de détails sur le calendrier et les modalités de ces recours, ainsi que sur leurs éventuels effets suspensifs.