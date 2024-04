Exploitation minière à Ngoudiane: les travailleurs de Gécamines très remontés contre leur directeur

Les travailleurs de la société d’exploitation de carrière Gécamines du site de Diack du groupe Vicat, dans la commune de Ngoudiane (département de Thiès), dénoncent l’attitude de leur nouveau directeur face à leur condition de travail, qui selon eux a éliminé la protection sociale, la caisse de solidarité et l’IPM. Les travailleurs ont tenu une marche de protestation pour décrier leur situation.



« Depuis un certain temps, nous vivons des injustices au sein de notre entreprise. Depuis l’arrivée du directeur, les travailleurs de Gécamines Diack vivent le calvaire total. Tous les avantages qu’on avait et qu’il a trouvés sur place, il les a supprimés. La caisse de solidarité qu’on avait depuis 20 ans, il l’a supprimé de même que la protection sociale, l’IPM et la caisse de sécurité sociale », a dénoncé Pape Gora Sy, secrétaire général des travailleurs de Gécamines Diack.



Les travailleurs dénoncent les conditions de travail et interpellent les nouvelles autorités. « Le directeur ne veut pas négocier avec nous. L’entreprise continue à s’investir des milliards, mais les travailleurs ne se retrouvent plus. Avec des salaires misérables et des conditions inhumaines, les travailleurs souffrent énormément. On ne peut pas continuer comme ça. Les populations souffrent, il y a beaucoup de maladies à Ngoudiane. Nous interpellons le groupe Vicat pour qu’il vienne régler ce problème », a dit le secrétaire des travailleurs de Gécamines.



M. Ciss et ses camarades interpellent les nouvelles autorités et menacent d’empêcher prochainement toute activité de cette unité d’exploitation minière.