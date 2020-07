Explosion jeudi soir à Maiduguri au Nigeria

Plusieurs sources concordantes ont fait état de multiples explosions à Maiduguri à quelques heures de la célébration de la fête de l'Aïd al-Adha.



La ville de Maiduguri, au nord-est du Nigeria, dans l'État de Borno, a été touchée en début de soirée jeudi par plusieurs explosions selon des témoins oculaires.



Les attentats ont été perpétrés alors que les habitants de la ville font leurs dernières courses avant la célébration de la fête de Tabaski ce vendredi.



Selon les services d'urgence, trois personnes sont mortes et six autres ont été blessées.



Bello Danbatta, le chef de la sécurité de l'Agence de gestion des urgences de l'Etat de Borno a déclaré au correspondant de la BBC sur place que quatre grenades propulsées par fusée ont été tirées de l'extérieur de la ville, atterrissant sur des sites séparés.

Un témoin oculaire Mohamed Abubakar a déclaré à la BBC que les explosions avaient eu lieu dans un quartier très animé de la ville, près du poste de douane, alors que les commerçants et les habitants rentraient chez eux.



Selon des analystes , les attaques des insurgés ont traditionnellement touché des cibles en dehors de la ville de Maiduguri.



Il est inhabituel selon eux qu'une attaque de Boko Haram frappe à l'intérieur de la ville.