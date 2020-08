Explosions à Beyrouth: jusqu'à 300 000 personnes sans domicile et des dégâts estimés à plus de trois milliards de dollars

Jusqu'à 300 000 personnes se retrouvent sans domicile ce mercredi 5 août à Beyrouth, au lendemain des explosions qui ont secoué le port, a indiqué le gouverneur de la capitale Marwan Abboud, estimant le coût des dommages à plus de trois milliards de dollars. «J'ai fait un tour dans Beyrouth, les dommages peuvent s'élever à entre trois et cinq milliards de dollars», a indiqué à l'AFP le gouverneur, précisant toutefois qu'il attendait une évaluation des experts et des ingénieurs. «Près de la moitié de Beyrouth est détruite ou endommagée», a-t-il estimé.