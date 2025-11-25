Extradition de Madiambal Diagne : la justice française exige des garanties et un dossier complet du Sénégal

Dans une décision qui marque un nouveau revers pour les autorités sénégalaises, la justice française a reporté au 3 février 2026 le délibéré concernant la demande d'extradition du journaliste Madiambal Diagne. La Chambre d'instruction de la Cour d'Appel de Versailles a prononcé un sursis à statuer, estimant le dossier transmis par le Sénégal incomplet.



Les juges français ont exigé du gouvernement Sénégal qu'il fournisse des éléments substantiels manquants, notamment une justification claire des faits reprochés à M. Diagne; la précision des périodes légales concernées; l'exacte qualification des incriminations.



Particulièrement exigeante, la justice française a également réclamé des "garanties d'un procès juste et équitable" conforme aux normes internationales, conditionnant ainsi toute suite favorable à la procédure d'extradition.



Enfin, les magistrats ont soulevé une irrégularité de procédure majeure, questionnant le circuit de transmission du mandat d'arrêt international qui n'aurait pas suivi les voies légales habituelles, jetant ainsi un doute sur sa validité même.



Ce report intervient après plusieurs décisions favorables à M. Diagne, dont la levée récente de ses mesures de contrôle judiciaire, et représente un nouveau coup d'arrêt dans la procédure engagée par le Sénégal depuis septembre dernier.