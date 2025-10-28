Extradition de Madiambal Diagne : la justice française reporte l’audience au 4 novembre

La bataille judiciaire autour de l’extradition de Madiambal Diagne vers le Sénégal connaît un premier rebondissement en France. Ce mardi, la Chambre d’instruction du tribunal de Versailles a reporté l’examen de la demande d’extradition au 4 novembre 2025, selon la Rfm.



Les avocats français de Madiambal Diagne, Mes Philippine Vaganay et Vincent Brengarth, du cabinet William Bourdon & Associés, avaient sollicité ce report afin de disposer de plus de temps pour préparer leur argumentaire. La juridiction versaillaise a fait droit à leur requête, offrant ainsi à la défense un sursis précieux dans ce dossier sensible.



Ce report constitue une première victoire stratégique pour les conseillers de l’homme d’affaires et patron de presse. Placé sous contrôle judiciaire en France après avoir fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités sénégalaises, Madiambal Diagne bénéficie désormais de plusieurs jours supplémentaires pour affiner sa ligne de défense. Ce temps permettra à son équipe juridique d’examiner minutieusement les motifs de la demande d’extradition et de préparer sa réponse.