Extradition de Madiambal Diagne : le délibéré attendu au 25 novembre

L'audience concernant l'extradition vers le Sénégal du journaliste-homme d'affaires, Madiambal Diagne, a eu lieu ce mardi devant la Chambre d’instruction de la Cour d’appel de Versailles. À l'issue du procès, le délibéré a été fixé au 25 novembre prochain.
Pour l'heure, le PDG du Groupe Avenir Communication devra prendre son mal en patience.
Pour l'heure, le PDG du Groupe Avenir Communication devra prendre son mal en patience.
Autres articles
-
Extradition de Madiambal Diagne vers le Sénégal : la justice française se prononce ce mardi
-
Enquête sur la CDC : un rapport révèle des milliards de F CFA dépensés hors des règles
-
Mamadou Diop Decroix appelle le tandem Sonko-Diomaye à « consolider leur compagnonnage pour le bien du pays »
-
Bassirou Kébé défend le régime et minimise les critiques de l'opposition
-
Taxawu Senegaal se félicite du succès de la récente marche du FDR et dénonce les "violations de la liberté de presse"