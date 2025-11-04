Réseau social
Extradition de Madiambal Diagne : le délibéré attendu au 25 novembre



L'audience concernant l'extradition vers le Sénégal du journaliste-homme d'affaires, Madiambal Diagne, a eu lieu ce mardi devant la Chambre d’instruction de la Cour d’appel de Versailles. À l'issue du procès, le délibéré a été fixé au 25 novembre prochain.

Pour l'heure, le PDG du Groupe Avenir Communication devra prendre son mal en patience.
