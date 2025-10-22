Extradition vers le Sénégal : Madiambal Diagne édifié sur son sort ce 28 octobre 2025

Le journaliste Madiambal Diagne, visé par un mandat d'arrêt international émis par le Sénégal, a été placé sous contrôle judiciaire en France après son interpellation le 21 octobre dans les Yvelines. Son sort quant à la demande d'extradition sera fixé par la Chambre d'instruction de Versailles le 28 octobre 2025.



Initialement signalé dans le Man, Madiambal Diagne a finalement été interpellé hier mardi dans les Yvelines alors qu'il prenait un taxi. Conduit au commissariat de Saint-Quentin-en-Yvelines, les policiers ont procédé à un procès-verbal d'identification pour confirmer qu'il s'agissait bien de la personne visée par une notice rouge d'Interpol. Il a ensuite été transféré à Versailles où le parquet général lui a notifié le mandat d'arrêt international. Bien que le parquet ait requis son placement en détention en vue de l'extradition, le premier président de la Cour d'appel a finalement opté pour un placement sous contrôle judiciaire.



Lors d'une brève audition, rapporte « Libération », Madiambal Diagne a contesté la légitimité du mandat d'arrêt international, affirmant être victime de « persécutions politiques » de la part des autorités sénégalaises.



Par ailleurs, la Chambre d'instruction de Versailles examinera la demande d'extradition formelle du Sénégal lors d'une audience prévue le 28 octobre.



Pour rappel, le mandat d'arrêt international contre Madiambal Diagne avait été émis le 26 septembre dernier par le président du Collège des juges d'instruction financiers du Sénégal. Cette action judiciaire fait suite au blocage de M. Diagne à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), sa convocation subséquente à la Direction des investigations criminelles (DIC), et son départ vers la France via Banjul, après un détour à Thiès. Durant son passage à Thiès, il aurait laissé son téléphone chez Omar Ibrahima Mbaye, lequel a depuis été écroué pour « association de malfaiteurs ».

