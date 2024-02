FA Cup : quintuplé de Haaland à Luton, Bournemouth surpris par Leicester

Suite du 5ème tour de la FA Cup ce mardi soir avec trois matchs au programme. Manchester City se déplaçait sur la pelouse du stade de Kenilworth Road, pour y défier le promu de Premier League, Luton Town. Si les joueurs de Rob Edwards montrent de bien meilleures choses dans le contenu ces dernières semaines, la tâche a été trop compliquée contre les Cityzens, la faute à un Erling Halaand des grands soirs.



Le Norvégien a inscrit, dans le premier acte, trois buts successifs (3e, 18e, 40e) pour mettre les Mancuniens sur de bons rails rapidement. Malgré les réductions du score signées Jordan Clark (45e, 52e), le Norvégien n’avait pas dit son dernier mot et a inscrit deux nouveaux buts (55e, 58e) pour s’offrir un quintuplé. Mateo Kovačić y a été de son but en fin de rencontre (72e).



Victoire facile des troupes de Pep Guardiola (2-6). Dans les deux autres matchs de la soirée, Bournemouth accueillait au Vitality Stadium les joueurs de Leicester, tandis que Newcastle voyageait à l’Ewood Park pour croiser le fer avec Blackburn.



Les Foxes ont eu besoin des prolongations et un but tardif de Abdul Fatawu Issahaku pour éliminer les Cherries (0-1).



Avec Footmercato