FC Barcelone: Éric Abidal revient sur sa brouille avec Lionel Messi

Martin Braithwaite était présenté hier soir aux médias après son transfert au FC Barcelone le jour même. Une conférence de presse à laquelle a pris part Éric Abidal. Et le secrétaire technique blaugrana en a profité pour revenir sur son altercation avec Lionel Messi au début du mois.



« S’il y a une chose que je sais, c’est que j’ai appris beaucoup de choses en peu de jours et que les choses internes doivent se régler de façon interne, et non dans les médias », s’est-il exprimé. Souvenez-vous, cet accrochage entre les deux hommes avait été déclenché suite à une sortie médiatique du Français, dans laquelle il accusait certains joueurs d’être à l’origine de l’éviction d’Ernesto Valverde.



Foot Mercato