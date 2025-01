FC Barcelone : la catastrophe se confirme pour Dani Olmo

En lisant tout et son contraire dans la presse espagnole, on ne savait plus trop où donner de la tête ces derniers jours dans le dossier Dani Olmo. Jusqu’à ce communiqué laconique publié par la Liga, hier soir, pour confirmer que l’international espagnol (et accessoirement Pau Victor) n’avait pas pu être inscrit pour la seconde partie de saison par le Barça.



« Le FC Barcelona n’a présenté aucune alternative qui, conformément à la réglementation de contrôle économique de LaLiga, lui permette d’enregistrer n’importe quel joueur à partir du 2 janvier ».



De son côté, la presse catalane avait surenchéri, indiquant que le Barça se donnait jusqu’au 3 janvier pour inscrire son joueur, qui ne semblait d’ailleurs pas si préoccupé par sa situation comme le laissait entendre son post Instagram (des emojis aux couleurs du Barça avait écrit "2025, c’est l’heure"). Un effet d’annonce, plus qu’autre chose, puisqu’à minuit, personne n’était vraiment en mesure d’affirmer que le Barça aurait encore la possibilité de gagner du temps pour l’inscription de son joueur. Mais depuis quelques heures, de nouveaux éléments sortent, et ils n’inspirent pas à l’optimisme…



La Fédération espagnole se range du côté de la Liga



Si l’on sait que la prudence prévaut concernant la véracité des informations de la presse madrilène sur le Barça (AS et Marca n’hésitant jamais à tenter de mettre hors-jeu le rival barcelonais), l’article est signé par un journaliste très proche des instances du foot espagnol. La dernière bombe publiée par AS laisse ainsi penser que la vente de sièges VIP du Barça dans les prochains jours ne sera pas suffisante pour permettre au club d’enregistrer ses deux joueurs auprès de la Liga.



En clair, la Fédération (RFEF) espagnole de football suivra la ligne fixée par le patron de la Liga, Javier Tebas, et ne répondra pas favorablement à la demande de Barcelone concernant Dani Olmo et Pau Víctor. «C’est le réglement et c’est le Barça qui aurait dû respecter les règles», explique, en substance, une source de la RFEF à AS. Les prochains jours devraient nous livrer de nouveaux éléments de réponse, mais à l’instant T, ce dossier semble générer plus de doutes que de certitudes à Barcelone.