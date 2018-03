FC Séville : Ben Yedder affiche son émotion après Manchester United

C’est un moment dont Wissam Ben Yedder risque de se souvenir encore longtemps… Auteur d’un doublé décisif mardi soir sur la pelouse d’Old Trafford face à Manchester United (2-1) en Ligue des Champions, il a permis au FC Séville d’éliminer les Red Devils. L’attaquant français a ensuite affiché son bonheur au micro de beINSPORTS : « Je suis content, très, très content. C'est une belle soirée. On sait que ce n'est pas facile contre Manchester United, surtout à Old Trafford. Je ne sais pas comment décrire mon émotion. C'est un rêve d'enfant de gagner contre des grands joueurs, de grandes équipes comme Manchester United. Il y a beaucoup d'émotion. On va essayer de savourer tous ensemble. On entre dans l'histoire du club, c'est la première fois qu'on va en quarts de finale de la Ligue des champions. C'est exceptionnel ».