FIDAK 2023 : le directeur général du CICES tire un bilan satisfaisant

Plus de 2.000 exposants représentant 31 pays ont pris part à la 31e édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK), rapporte l'Agence de presse sénégalaise (APS), citant une déclaration ce jeudi du directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), Salihou Keïta, qui juge le bilan de cette rencontre commerciale satisfaisant.



Les femmes représentent 86 % des exposants de la dernière FIDAK, qui, prévue du 7 au 31 décembre 2023, a été prolongée d’une semaine.



‘’La FIDAK est un cadre privilégié de promotion, de contacts d’affaires et d’échanges commerciaux. Elle demeure l’un des plus grands rendez-vous africains du commerce’’, a dit M. Keïta lors d’un point de presse.



La Côte d’Ivoire était le pays invité d’honneur de la dernière édition de la Foire internationale de Dakar.

Les exposants occupaient 17.842 mètres carrés, contre 17.120 lors de l’édition 2022, selon le directeur général du CICES.



‘’Nous avons battu le record en 2023, en termes de surface d’exposition’’, a-t-il souligné, ajoutant que l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, Madagascar, le Mali, l’Égypte, le Pakistan, le Rwanda et la Syrie étaient officiellement représentés à la FIDAK 2023.



Le CICES, l’organisateur de la Foire internationale de Dakar, a signé une convention de partenariat avec la Société algérienne des foires et des expositions, lors de cette rencontre commerciale, selon Salihou Keïta.

Il signale que 386 exposants directs ont pris part à la dernière FIDAK, contre 320 en 2022.