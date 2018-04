FIFA-Mondial 2026 : une plainte contre Fatma Samoura pour ses liens "familiaux" avec El Haj Diouf

La Secrétaire générale de la FIFA a été dénoncée au Comité d'éthique de l'instance dirigeante du football mondial. La Sénégalaise est accusée d'infractions présumées au code éthique relatif au devoir de "divulgation, coopération et déclaration" et "conflits d'intérêts". Elle est accusée d'avoir des liens familiaux avec l'ancien capitaine des "Lions" du Sénégal El Haj Diouf, qui est ambassadeur pour la candidature du Maroc pour l'organisation du Mondial 2026.



Selon nos confrères de la Bbc, la plainte proviendrait d'allégations relatives à la candidature marocaine. Cependant, la femme la plus puissante du sport mondial et dont le nom complet est Fatma Diouf Samoura a préféré relativiser. "J'étais pleinement consciente de cette plainte à venir. J'ai une bonne idée de qui transmet ce message", a-t-elle déclaré à une source du journal britannique avant d'ironiser : tout le Sénégal se moquera de l'éthique de la Fifa... parce que tout le monde dans mon pays connaît l'origine d'El Haj Diouf".