FIFA The Best : Gros Soupçons ? le sélectionneur du Soudan affirme que son vote a été truqué !

Pour la première fois, Lionel Messi est reparti avec le trophée de meilleur joueur de l’année lors de la cérémonie The Best lundi soir à Milan. Un sacre qui a surpris beaucoup d’observateurs puisque le défenseur central de Liverpool Virgil van Dijk faisait figure de favori après avoir remporté la Ligue des champions. Trois jours après cette cérémonie organisée par la FIFA, les langues commencent à se délier. Comme pour le Ballon d’or, les sélectionneurs, les capitaines de sélections, des journalistes et des fans sont appelés à voter.



“Toute information concernant mon vote est fausse”



Problème : le sélectionneur du Soudan et le capitaine du Nicaragua affirment tous les deux que le vote a été truqué par la FIFA. Les deux hommes nient avoir donné leur voix pour Messi comme le montrent les suffrages communiqués. Juan Barrera, capitaine du Nicaragua, l’a confirmé sur Twitter. "Je n'ai pas voté pour le trophée The Best. Toute information concernant mon vote est fausse. Merci.”



No Vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias.

— Juan Barrera (@juanbarreranica) September 24, 2019



Le capitaine de l'équipe nationale du Nicaragua @juanbarreranica assure via un tweet qu’il n’a PAS participé au vote pour #TheBest. Pourtant, le joueur figure sur la liste des votants ! 😳 pic.twitter.com/iSTK1DdHCP

— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 25, 2019



Le sélectionneur croate du Soudan, Zdravko Logarusic, est lui aussi remonté contre l’instance internationale. “Dans mon vote, j’ai choisi Mohamed Salah en première place, Sadio Mané en deuxième et Kylian Mbappé en troisième. J’ai pris une photo du bulletin de vote après l’avoir signé avec la fédération et je ne sais pas ce qui s’est passé après”, a dénoncé le Croate auprès de la chaîne d’information saoudienne Al-Arabiya, photo à l’appui.



Visiblement, la FIFA n’a pas tenu compte de son vote et enregistré son vote dans le résultat final, en comptant 5 points pour Messi (1er), 3 points pour Mané (2e) et 1 point pour Ronaldo (3e).