Face à Donald Trump, l’Inde de Narendra Modi joue la carte du pouvoir d’achat

Les nouvelles taxes américaines résonnent comme une onde de choc pour les industriels indiens. 50% sur chaque produit importé d'Inde. Ces surtaxes douanières menacent les exportations, avec à la clé des risques de baisse de la production, de suppressions d’emplois et, en bout de chaîne, d’un ralentissement de la croissance. Déjà en repli par rapport à 6,5% l’an dernier, celle-ci pourrait s’affaiblir encore. Face à cette pression, New Delhi cherche à rassurer à la fois les entreprises et les consommateurs.



Une réforme fiscale pour redonner du pouvoir d’achat

La réponse de Narendra Modi passe par une refonte de la taxe sur les biens et services (GST). Actuellement structurée en quatre tranches – 5%, 12%, 18% et 28% – et jugée lourde administrativement, elle serait simplifiée en deux paliers : 5% pour les biens essentiels et 18% pour la majorité des autres produits. Avec moins de paperasse pour les entreprises et des prix allégés pour les ménages, le gouvernement espère un effet de relance rapide. Les économistes estiment que cette réforme pourrait ajouter 0,6% au PIB, soit plusieurs dizaines de milliards de dollars. Mais elle priverait l’État d’au moins 16 milliards de dollars de recettes fiscales annuelles, selon HSBC.



Un pari fiscal et diplomatique risqué

Ce manque à gagner inquiète particulièrement les États indiens, qui en supporteraient plus de 70% et réclament des compensations. Pour équilibrer la réforme, le gouvernement prévoit un taux de 40% sur les produits de luxe et de « péché » tels que le tabac ou les voitures haut de gamme. Au-delà de la relance interne, cette politique vise aussi à attirer des investissements étrangers indispensables au développement du pays. Reste que ce pari fiscal est risqué : il engage l’équilibre budgétaire, institutionnel et diplomatique de l’Inde, et pourrait influencer sa place sur la scène mondiale dans les années à venir.