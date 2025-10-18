Face-à-face Modou Lô et Sa Thiès. : le choc verbal à Montréal, ce samedi

D’après le quotidien sportif Record, le face-à-face aura lieu ce samedi au centre Pierre-Charbonneau de Montréal, à partir de 17h00 (heure locale), soit 21h00 à Dakar. Depuis la signature du combat le 5 avril dernier, les deux lutteurs ne s’étaient plus rencontrés. Cette fois, ils auront l’occasion de se mesurer… par les mots.

Arrivé le premier sur le sol canadien mercredi, Sa Thiès est accompagné de son grand frère et mentor, Balla Gaye 2, le Lion de Guédiawaye. De son côté, Modou Lô a pris le vol dans la nuit de mercredi avec son neveu Petit Lô et son poulain Mbacké Faye, avant d’atterrir à Montréal jeudi.

Premier face-à-face entre Modou Lô et Sa Thiès. Cette fois, la diaspora a pris le dessus sur les amateurs de lutte restés au pays. En effet, les premières retrouvailles entre Modou Lô et Sa Thiès ne se dérouleront pas au Sénégal, mais au Canada. Le promoteur Baye Ndiaye, en collaboration avec Ibrahima Faye alias Beuz, a choisi d’offrir la primeur de cet événement aux Sénégalais de Montréal.