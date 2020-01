Fadel Barro de Ñoo Lank ne tarit pas d’éloges envers Wade: « Quand vous voyez un homme comme ça... »

Les ennemis d’hier sont devenus des alliés aujourd’hui. Dans sa série de rencontres avec les forces politiques, le collectif « Noo Lank, Noo Bagn » qui lutte contre la hausse du prix de l’électricité, a rendu visite ce mercredi à l’ancien président Abdoulaye Wade. A leur sortie, Fadel Barro, ancien coordinateur du mouvement Y’en a Marre, qui a joué un rôle majeur dans le départ de Wade du pouvoir en 2012, et qui parlait au nom du collectif, n’a pas tari d’éloges à l’endroit du Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds).



« Nous avons été frappé par la jeunesse du président Wade, jeunesse dans ses idées, jeunesse dans son enthousiasme à parler du Sénégal et jeunesse dans sa générosité en terme de conseils et de partages dans la générosité dans l’amour du Sénégal. Nous avons été très, très satisfaits de cette rencontre en termes d’expérience. Nous avons beaucoup appris du président Abdoulaye Wade qui a compris la démarche », a déclaré Fadel Barro.



Le membre du collectif d’informer que l’ancien président Wade leur a assuré que « les instances de son parti vont se réunir pour voir dans quelles conditions, ils vont nous suivre dans ce combat». Ne s’arrêtant pas là, il a ajouté : « Il nous a donnés des conseils, nous a marqués sa compréhension et son soutien de notre combat ».



Pour Fadel Barro « Ce qui est sûr, c’est que c’était un moment très, très important. C’était des grands moments d’échanges. Et, tout tournait sur l’épanouissement des Sénégalais et de comment soulager leur souffrance »



« Rencontrer la personne de Abdoulaye Wade est une source de motivation».



À l’en croire, rencontrer la personne de Abdoulaye Wade est une source de motivation. « Nous sortons d’ici très, très réconfortés, très, très motivés à poursuivre ce combat parce que quand vous voyez un homme comme ça, qui ne lâche rien et qui continue d’y croire et de se battre, c’est une belle leçon à poursuivre le combat. Encore qu’il nous a fortement suggéré à poursuivre le combat », s’est-il réjoui.



Pour rappel, le collectif Noo Lank, dans sa stratégie de fortifier sa coalition, a entamé une série de rencontres avec beaucoup de forces politiques, de forces sociales, des forces citoyennes, des forces économiques. Une grande manifestation est ce vendredi 10 janvier.